Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Keşan'da yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.