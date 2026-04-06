Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası

06.04.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin lira ceza aldı; tutukluluğu devam edecek.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Senem G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanığı takip ettiğini belirtti.

Senem G'nin, 6 Kasım 2025'te Beyceli Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki otluk alana gizlediği 8,01 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirten savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini, ikametin tuvaletine uyuşturucu döküldüğünün tespit edildiğini anlattı.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Senem G. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, Adliye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.