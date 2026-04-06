Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Senem G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanığı takip ettiğini belirtti.

Senem G'nin, 6 Kasım 2025'te Beyceli Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki otluk alana gizlediği 8,01 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirten savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini, ikametin tuvaletine uyuşturucu döküldüğünün tespit edildiğini anlattı.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Senem G. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.