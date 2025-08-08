Uyuşturucu Ticaretiyle Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu kişi üzerinde 8,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
