Uyuşturucu Videosu Yüzünden Tutuklama

Ataşehir'de, dijital platformlarda paylaşılan video klipte, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, dijital platformlarda 4 Ekim'de paylaşılmaya başlanan video klipte, "Sansar Salvo" adlı hesap kullanıcısı E.C.A'nın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Polisin düzenlediği operasyonda E.C.A. Ataşehir'deki evinde yakalanırken, aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli E.C.A'nın çeşitli suçlardan 10 suç kaydının olduğu da tespit edildi.
Gözaltına alınan E.C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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