Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları A.K'yi (30) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Zanlısı İnegöl'de Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?