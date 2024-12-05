Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken araçtan attığı poşette uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine S.A'nın (41) kullandığı otomobili Kuşkaya Mahallesi girişinde durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken araç dışına attığı tespit edilen poşetlerden 200 gram uyuşturucu madde bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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