Uyuşturucudan 14 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.H. (27) yakalandı.

Evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 15 gram kubar esrar, 4 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.