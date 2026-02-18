Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
Uyuşturucuya Karşı Tiyatro Gösterimi

18.02.2026 00:10
Erzurum'da uyuşturucu zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, farkındalık artırıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun zararlarını tiyatro oyunuyla anlattı.

Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen "Emniyetli yarınlar projesi" kapsamında, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Aslan'ın kaleme aldığı ve uyuşturucunun zararlarını anlattığı "Yarınlara geç kalmadan" tiyatro oyununun prömiyeri, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve toplumsal konularda farkındalık oluşturularak tüm kesimlerde duyarlılık düzeyinin artırılması amaçlanan oyunu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun ile polisler sahneledi.

Oyun sonunda açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Karaburun, tiyatro oyunun da emeği geçenlere ve izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Sanatla bağımlılığı anlattıklarını belirten Karaburun, "Bu oyun, tiyatro sahnesinde de, sokakta da, yol uygulamasında da her noktada bu zehirle sonuna kadar mücadele edeceğimizin kararlılığıdır." dedi.

Mücadelenin yalnızca uyuşturucuyu taşıyan, satan, üreten ve kullananlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Polisler olarak mücadelenin sadece bu zehri taşıyanla, satanla, üretenle ve kullananla sınırlı olmadığını, mücadelenin daha büyük bir kısmının halkımızı bilinçlendirmek ve talebi bitirmek olduğunu fark ederek mücadele şekillerimizi çeşitlendirmeye çalıştık. Gayretimiz, Türk Polis Teşkilatı olarak bu zehrin üretimini, satımını ve taşınmasını nasıl engelliyorsak, halkımızı bilinçlendirme noktasında da var olduğumuzu göstermektir. Emniyet olarak bu işe 'dur' diyeceğiz, bunda kararlıyız. Tiyatro sahnesinde de sokakta da her yerde bu işle mücadelede sonuna kadar kararlı olduğumuzu ispatlayacağız."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız oyunculara çiçek takdim etti.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile çok sayıda polis katıldı.

Kaynak: AA

