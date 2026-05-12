Uzak Şehir\'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

Son zamanların dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, 61'inci bölümüyle nefes kesen anlara sahne oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi.

Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması sonrası Cihan, şimdiye kadarki en sert mücadelesine girişirken, yaşanan çatışmanın ardından Alya ve Deniz yeniden Nikola’nın adamlarının eline düştü.

PAKİZE VE MERYEM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bölümün finalinde ise izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Kadir’in Pakize’yi ailesinden istemesiyle başlayan mutlu anlar kısa sürede kabusa dönüştü. Feyyaz’ın kurduğu plan sonrası ortalık karışırken, Pakize, Alya ve Meryem’e kamyonet çarpması yürekleri ağza getirdi.

Kanlar içinde yerde kalan karakterlerin yaşayıp yaşamadığı yeni bölüm öncesi en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle son dönemde Meryem karakterine yönelik eleştiriler nedeniyle senaristlerin nasıl bir karar vereceği merak edilmeye başlandı.

KAMYONET SAHNESİNE TEPKİ YAĞDI

Final sahnesinin ardından birçok izleyici sahnenin gerçekçiliğini eleştirdi. Özellikle kamyonetin aynı anda üç kişiye çarpması sosyal medyada yoğun yorum aldı.

Sahneye ilişkin yapılan yorumlarda “Bu nasıl akıl dışı sahne”, “Kamyonet üçüne birden nasıl çarptı?”, “Cringe komasına girdik” ve “Hint dizileri gibi olmuş” ifadeleri dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR'İN YILDIZLARI CANNES YOLCUSU

Uzak Şehir dizisi bayram haftasında sezon finali yapmaya hazırlanırken, dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba Cannes’a gidiyor. Daha önce Go Türkiye’nin İstanbul ve Kapadokya temalı mini dizisinde birlikte rol alan ikili, 16 Mayıs’ta düzenlenecek Türkiye resepsiyonunda yer alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.