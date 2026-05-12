Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

Haberin Videosunu İzleyin
Uzak Şehir\'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş
12.05.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uzak Şehir\'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş
Haber Videosu

Uzak Şehir’in son bölümünde yaşanan kamyonet kazası izleyiciyi ekran başına kilitledi. Pakize, Alya ve Meryem’e çarpan araç sonrası karakterlerin akıbeti merak konusu olurken, final sahnesi tartışma yarattı. Seyirciler bir kamyonetin 3 kişiye birden çarpmasına, "Bu nasıl akıl dışı bir sahne?", "Hint dizileri gibi olmuş" yorumları yaptı.

Son zamanların dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, 61'inci bölümüyle nefes kesen anlara sahne oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi.

Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması sonrası Cihan, şimdiye kadarki en sert mücadelesine girişirken, yaşanan çatışmanın ardından Alya ve Deniz yeniden Nikola’nın adamlarının eline düştü.

Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

PAKİZE VE MERYEM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bölümün finalinde ise izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Kadir’in Pakize’yi ailesinden istemesiyle başlayan mutlu anlar kısa sürede kabusa dönüştü. Feyyaz’ın kurduğu plan sonrası ortalık karışırken, Pakize, Alya ve Meryem’e kamyonet çarpması yürekleri ağza getirdi.

Kanlar içinde yerde kalan karakterlerin yaşayıp yaşamadığı yeni bölüm öncesi en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle son dönemde Meryem karakterine yönelik eleştiriler nedeniyle senaristlerin nasıl bir karar vereceği merak edilmeye başlandı.

Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

KAMYONET SAHNESİNE TEPKİ YAĞDI

Final sahnesinin ardından birçok izleyici sahnenin gerçekçiliğini eleştirdi. Özellikle kamyonetin aynı anda üç kişiye çarpması sosyal medyada yoğun yorum aldı.

Sahneye ilişkin yapılan yorumlarda “Bu nasıl akıl dışı sahne”, “Kamyonet üçüne birden nasıl çarptı?”, “Cringe komasına girdik” ve “Hint dizileri gibi olmuş” ifadeleri dikkat çekti.

Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

UZAK ŞEHİR'İN YILDIZLARI CANNES YOLCUSU

Uzak Şehir dizisi bayram haftasında sezon finali yapmaya hazırlanırken, dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba Cannes’a gidiyor. Daha önce Go Türkiye’nin İstanbul ve Kapadokya temalı mini dizisinde birlikte rol alan ikili, 16 Mayıs’ta düzenlenecek Türkiye resepsiyonunda yer alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.

Uzak Şehir, Televizyon, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Hint dizisş değil bizim ülkede her gün yaşanan bir olay bir aracın 3-5 kişiyi aynı anda ezmesi her ne kadar polisler ölümlü kazanın anonsu yapılmasa da illa bir şekilde duyuluyor 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?
SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler
Mardin’de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti Mardin'de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’un kutlamalarına katılan Amerikalı genç kendinden geçti Amedspor’un kutlamalarına katılan Amerikalı genç kendinden geçti
Trump’ın “Gold Card“ projesi çöktü İlk yılda yalnızca 338 kişi başvurdu Trump'ın "Gold Card" projesi çöktü! İlk yılda yalnızca 338 kişi başvurdu

10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
09:35
Yamal’dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
09:24
Hakan Safi büyük oynuyor Fener’e kupa canavarı hoca getirecek
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
09:20
Survivor Yunanistan’da korkunç kaza Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
09:11
ABD basınından İsrail’i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:26:07. #7.13#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.