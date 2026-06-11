Uzayda Silahlanma Yarışına Önlem Çağrısı

MOSKOVA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye devletlerinin dışişleri bakanları, dış uzayda olası bir silahlanma yarışının önlenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Çarşamba günü kabul edilen ortak bildiride, özellikle önemli uzay kabiliyetlerine sahip ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelere, dış uzaya silah yerleştirilmesinin yanı sıra uzayla ilgili faaliyetlerde güç kullanımının veya güç kullanma tehdidinin önlenmesi için derhal adım atmaları çağrısı yapıldı.

Bakanlar ayrıca, dış uzayın silahlandırılmasının önlenmesini amaçlayan ve etkin doğrulama mekanizmalarına tabi olacak yasal bağlayıcılığa sahip çok taraflı anlaşmaların müzakereler yoluyla bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Bakanlar, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ve dış uzayla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanma tehdidinden kaçınılması ilkesine bağlılıklarını yineledi.

Bildiride, dış uzayda bir silahlanma yarışı yaşanması ihtimali ve bu alanın askeri çatışma sahasına dönüşme riski konusunda ciddi endişeler dile getirilirken, tüm insanlığın dış uzayın keşfi ve barışçıl amaçlarla kullanılmasında ortak çıkara sahip olduğu da vurgulandı.

Ortak bildiri Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın dışişleri bakanları tarafından imzalandı.