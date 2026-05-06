Uzman Çift Sandıklı'da Tedavi Süreçlerine Destek Oluyor
Uzman Çift Sandıklı'da Tedavi Süreçlerine Destek Oluyor

06.05.2026 00:56
Afyonkarahisar'da görev yapan Dr. Özgenur ve Umut Can Duvarcı çifti, hastalarına en iyi şekilde yardımcı oluyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan uzman doktorlar Özgenur ile Umut Can Duvarcı çifti, hayatın ve mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak kolaylaştırıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2013'te tanışan Özgenur ve Umut Can Duvarcı çifti, mezun olduktan üç yıl sonra evlendi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde uzmanlıklarını tamamlayan bir çocuk sahibi çift, bir yıl önce atandıkları Sandıklı Devlet Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.

"Tedavi süreçlerinde aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi mutlu ediyor"

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Özgenur Duvarcı, AA muhabirine, eşiyle tıp fakültesindeki patoloji laboratuvarında tanıştıklarını söyledi.

Eşiyle birlikte görev yapmanın faydasının çok olduğunu anlatan Duvarcı, "Aynı hastanede birlikte çalışmak bizim için çok avantajlı. Yoğun bir gün geçiriyorsak birbirimize ulaşmamız ve destek olmamız mümkün oluyor. Hatta koridorda kısa süreliğine karşılaşmamız bile motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Birbirimize vakaları danışıyoruz." diye konuştu.

Duvarcı, aynı hastanede birlikte görev yaptıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçe hastanesinde çalıştığımız için hastalarımızla daha samimi iletişim kurmamız mümkün oluyor. Tanıştığımız hastalarımızla güven duygusu da çok hızlı kuruluyor. Tedavi süreçlerinde aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi mutlu ediyor. Uzun bir süre daha burada çalışmayı planlıyoruz ancak eşimle gönlümüzde akademisyenlik yatıyor."

"Amacımız hastalarımıza en iyi şekilde yardımcı olmak"

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Umut Can Duvarcı da eşiyle her gün birlikte evden aynı hastaneye gidip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Eşiyle bilgi paylaşımı yaptıklarına değinen Duvarcı, "Eşimle tedavi süreçlerini takip ettiğimiz hastalarımız da oluyor. Amacımız hastalarımıza en iyi şekilde yardımcı olmak. Şifa bulan her hasta bizleri de mutlu ediyor. Mesleki açıdan da tatmin oluyorum. Isparta'da birlikte çalıştık, burada da çalışıyoruz. Bundan sonra da yine aynı hastanede çalışmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

