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Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Yıldız: "Kangal ve kurt kuzendir"

SİVAS - Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal köpekleri ile kurtların benzer özellikleri olduğunu söyledi. İki ırkın benzer özellikler taşıdığını söyleyen Yıldız, "Biri bu işin vahşisi, diğeri bu işin evcili" dedi.

Sivas'ta yaşayan uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, doğada sıklıkla karşılaşılan Kangal köpeği ve kurtlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kangal ve Kurt arasında ki mücadelenin genellikle ölümle sonuçlandığını söyleyen Yıldız, mağdur tarafın aç olan kurt olduğunu Kangal'ın ise açlık çekmeden uzun süre hayatta kalabildiğini belirtti. Anadolu Aslanı olarak anılan Kangal köpeklerinin kurtlarla akrabalık ilişkisi olduğunu da söyleyen Yıldız, "Kangallar kurtlarla kuzendir" dedi.

"Kangallar kurtlarla kuzendir"

Kangallar ve kurtların benzer özellikleri olduğunu belirten Hüseyin Yıldız, "Anadolu coğrafyasına en iyi uyum sağlayan hayvan kangallardır. Bu kadim ırkın oluşması, gelişmesi, çoğalması ve köken olabilmesi için en gerekli olay coğrafyanın ona çok iyi sunulabilmesidir. Anadolu benzeri coğrafyalarda, iklimlerde bunlar için yaşam kaçınılmazdır. En önemli tarafı da budur. Kangallar kurtlarla kuzenlerdir. Ortak hareket, ortak yaşam hakları, yakın özellikleri, davranışları vardır. Kangal ve kurtların derin yaşam hikayeleri de vardır. Biri bu işin vahşisi dağda yaşayanı, diğeri bu işin evcili. Yani biri daha vahşisi, daha serti, daha kaçınılmaz olanı toplum tarafından canavar olarak bilinen adlandırılan. Diğeri de onu kovalayan, hayvanını koruyan, köylünün efendisidir. Kangallar genelde köylülerin her şeyini koruyandır. Hayvanından, insanından, çocuğundan, sürüden veya sürüde olmayanından. Yakın anlamda tüm coğrafyadaki koruma altına alınanların bekçiliğini yapan kangallardır. Diğer taraftan kurtlar, benzer kuzenler onları kangallardan nasıl çalabiliriz, nasıl alabiliriz, nasıl götürebiliriz, yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz, idame edebiliriz diye düşünen bir canlıdır. İki çatışan canlı kuzenlerdir" dedi.

"Kurtlar kaçandır kangal ise kovalayandır"

Kangallar ve kurtların birbirlerinin psikolojisini çok iyi bildiklerini belirten Yıldız, "Fiziksel olarak o da 60 kilogram ise kangallarda 60 kilogramdır. İkisi birbirinin psikolojisini çok iyi bilir. Birileri sayı anlamda fazla gelirse, diğer tarafı teke tekte düşürür, zayıf olanı alır götürür. Bire bir safkanla ve aynı dengede, aynı güçte, aynı ağırlıkta olan bir kangalla, kurdun tek mücadele etme şansı yoktur. Onu alıp götürme şansı yoktur. Kangallar en asil, özgün, bağımsız dağ aslanları. Kurt kaçandır kangal kovalayandır. Mağdur olan kurt; açtır, zayıf ve düşkündür. Onu bekleyen Kangal toktur hazırdır. Kurt ve kangal arasındaki mukavemet, mücadele genelde ölümle sonuçlanır" ifadelerine yer verdi.