Uzmanı açıkladı: Kangallar bulunduğu bölgenin iklimine ayak uydurabiliyor
Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk iklimi seven dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin zamanla bulunduğu bölgenin iklimine ayak uydurabileceklerini söyledi
SİVAS - Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk iklimi seven Dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin zamanla bulunduğu bölgenin iklimine ayak uydurabileceklerini söyledi.
Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangalların sıcak iklimlerde yaşayıp yaşayamayacağına dair önemli bilgiler verdi. Yıldız, kangalların soğuğa ve sıcağa uyum sağlayabilen bir ırk olduğunu, ancak bazı bölgelerde bakımlarına daha fazla özen ve dikkat gerektiğini belirtti.
"Kangallar sıcakta olumsuzluklarla karşılaşabilir"
Sıcak iklim ile beraber kangal köpeklerinin durağan bir hal aldığını ifade ederek, " Bu coğrafyada soğuğun bir o kadar da sıcağın bir o kadar da normal süreçte gerçekleşen mevsimlerin ırkları oldukları için, taşta, toprakta, ağaçta, bitkide, börtü, böcekler gibi kangallarında yaşamlarında olumlu veya olumsuzluklar görülebilir. Kangalın halleri şu şekildedir. Yemek yeme ihtiyaçları çoğalır. Fazla olmamakla beraber anksiyete durumu meydana gelebilir. Sürekli yatağan bir şekle de bürünebilirler, çok gezmemeyi planlayabilirler. Yani sıcak bir iklime yakın bir iklim, kangalı coğrafyasına yakın bir iklimde göremediğiniz zaman bazı olumsuzluklarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu olumsuzluklar fiziksel özelliklerine tüy anlamında yansıyabilir" dedi.
"Zaman bu hayvanları da eviriyor"
Zamanla kangal köpeklerinin sıcak havalara adapte olabildiklerine değinerek, " Bugün dağdaki bir kurdun eş değeri bir yapıya, bir dokuya, bir boyuta, tüy oranına, yağ dokusuna sahip oldukları için bunlara alışık bir şekle vaziyete dönüştüğünü de asla unutamamak lazım. Çünkü zaman bu hayvanları da eviriyor. Sıcağa da çok çabuk bir şekilde dönüş yapabiliyorlar. Soğuğa da çok çabuk bir R şekilde dönüş yapabiliyorlar. Onun için, kangalda bunu çok çok büyük bir şekilde yüzdeleyip de kangal sıcakta yaşayamaz demekle hata yaparız" diye konuştu.
"Kangalın yaşamı sahibine bağlıdır"
Kangal bugün Torosların zirvesinde de çok rahat yaşayabilir. Şanlıurfa'nın merkezinde veya deniz seviyesinde bile hayatlarına çok güzel devam edebilirler. Kangalınki uyumluluk döneminde yaşayabileceği değil yaşatabildiğin bölgelerde daha çok yaşam bulacak bir şekle dönüşebilir. Kangal merkezinin dışında Antarktika bölgesine de uyum sağlar, -50 Kuzey kutbunda da yaşar. Sibirya bölgesinde de yaşar, Afrika'da da yaşar. Biliyorsunuz projeleri vardır bu konuda ama kangalın olmazsa olmazı sadece sahibidir. Sahibinin ona olan bakımı, sevgisi, dokunuşu onun için gönülden bağdır. Biz kangalı Kanada'ya da gönderdiğimizde de biliyoruz Sibirya'ya da nasıl yaşam şekline büründüğünü hayata nasıl bağlı olduğunu da biliyoruz. Bir de Anadolu merkezindeki bağlılığını görüyoruz. Kangalın yaşamı, sağlığı tamamen sahibiyle kurduğu bağdır" şeklinde konuştu.
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