Uzmanı Dr. Merve Gürsoy okul döneminde enfeksiyon riskine karşı hijyen uyarısı yaptı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Gürsoy, okulların açılmasıyla çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçireceğini belirterek, enfeksiyonlardan korunmak için dengeli beslenme, yeterli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gürsoy, okul ortamlarında yakın temasın artmasının özellikle sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha kolay yayılmasına neden olabileceğini ifade etti.

Çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesinde düzenli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Gürsoy, günlük beslenmede farklı besin gruplarına yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Gürsoy, "Çocuklarımızın bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve hareketli bir yaşam büyük önem taşıyor. Tek bir besin ya da vitamin bağışıklık sistemini tek başına güçlendirmez." dedi.

Çocukların yaşlarına uygun sürelerde uyuması, geç saatlere kadar ekran başında kalmaması ve düzenli uyku alışkanlığının sürdürülmesi gerektiğini aktaran Gürsoy, el hijyenine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çocukların yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımının ardından ve dışarıdan eve geldiklerinde ellerini su ve sabunla yıkaması gerektiğini belirten Gürsoy, kişisel eşyaların ortak kullanılmamasını ve hasta çocukların dinlenmeleri için okula gönderilmemesini önerdi.

Ateş, belirgin halsizlik, şiddetli öksürük, nefes almada güçlük veya genel durumda bozulma görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Gürsoy, çocukların sağlık kontrolleri ile yaşlarına uygun aşılarının da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.