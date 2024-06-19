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Uzmanı tek tek sıraladı, bu özellikler saf ırk olduğunu gözler önüne seriyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazlı Ercan, milli değer olan Kangal köpeklerinin korunması ve bu saf ırkın geleceğe aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ercan, Kangal köpeklerinin ırksal özelliklerine ve yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

"Baş büyük ve yuvarlak, gözler kahverengi tonlardadır"

Kangal köpeklerinin kendine has fiziksel ve davranışsal özellikleri ile tanındığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Kangal köpeği iri cüsseli bir ırktır. Vücut yapısına baktığımız zaman, baş büyük ve yuvarlak, gözler kahverengi tonlardadır. Bacaklar kuvvetli ve patileri yere sağlam basan yapıdadır. Kuyrukları yukarı doğru kıvrıktır. Göğüs çevresi derin ve geniştir, bu da onların akciğer kapasitesinin geniş olmasını ve sürülerle uzun mesafeler kat edebilmesini sağlar" dedi.

Kangal köpeklerinin post yapısının da iki tabakadan oluştuğunu ifade eden Ercan, "Post rengi, açık sarıdan griye, koyu kahverengi kırçıllı renklere kadar değişebilmektedir. Göz, burun ve kulak çevresinde halk arasında 'maske' olarak adlandırılan siyah kıllar bulunur. Üstteki tabaka daha uzun, sert ve yağlı kıllardan oluşur, bu da onlara su geçirmezlik özelliği kazandırır. Alt tabaka ise daha ince ve yumuşak tüylerden oluşur. Bu çift katmanlı yapı, Kangal köpeklerini hem zorlu kış şartlarına hem de yazın sıcak havalara karşı korur" diye konuştu.

"Toprağı kazarak kendilerine serin alan oluşturuyorlar"

Prof. Dr. Ercan, Kangal köpeklerinin genel olarak yaz aylarını sevmediğini ve bu dönemde daha huzursuz olabildiklerini belirterek, "Kangal köpeklerimiz, yazın genellikle ağaç altı gibi serin bölgeleri veya barınaklarının serin yerlerini tercih ederler. Kulübelerinde bile toprağı kazarak serin alanlar oluştururlar ve bu alanlarda kalırlar" şeklinde konuştu.

"Bol su bulundurulmalı"

Kangal köpeği sahiplerine, barınaklarının güneşin doğrudan temasından korunmuş bölgelerde olması ve yuvaların önünde sürekli temiz ve bol su bulundurulması gerektiği uyarısında bulunan Ercan, "Kangal köpeklerimiz vücut ısılarını solunum yoluyla dengelemeye çalışırlar. Bu nedenle, yazın onların serinlemelerine yardımcı olacak önlemler almak çok önemlidir. Beslenmelerine de dikkat edilmelidir çünkü yazın sıcak mevsimde daha az aktif olurlar ve korunaklı yerlerde bulunurlar" ifadelerini kullandı.

Bu merkezde saf ırk korunuyor

Kangal köpeklerinin genetik yatkınlıkları ve hastalıklara karşı korunmaları için bilimsel araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ercan, "Biz merkez olarak milli değerimiz olan Kangal köpeklerinin genetik özelliklerini ve genetik yatkınlıkları olan hastalıklara yönelik bilimsel araştırmalar yaparak, bu saf ırkın korunmasını amaçlıyoruz" dedi.