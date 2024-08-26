Uzmanından tuzla ilgili bilinen yanlışa cevap: 'Hiçbir tuz kalsiyum, demir, selenyum kaynağı değildir' - Son Dakika
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Uzmanından tuzla ilgili bilinen yanlışa cevap: 'Hiçbir tuz kalsiyum, demir, selenyum kaynağı değildir'

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Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, tuz tüketerek kalsiyum, demir ve selenyum ihtiyacının karşılanamayacağını belirterek, 'Tuzun en önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir' dedi.

26.08.2024 13:15
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Uzmanından tuzla ilgili bilinen yanlışa cevap: "Hiçbir tuz kalsiyum, demir, selenyum kaynağı değildir"

ÇANKIRI - Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, tuz tüketerek kalsiyum, demir ve selenyum ihtiyacının karşılanamayacağını belirterek, "Tuzun en önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, tuz tüketimi ile ilgili bilinen yanlışlarla ilgili bilgiler verdi. Tuz tercih edilirken dikkat edilmesi gereken kalite kriterleri ile ilgili tavsiyelerde bulunan Ercoşlun, vücudun demir, kalsiyum ve selenyum ihtiyaçlarının tuz ile karşılanabileceği söylemlerini de yalanladı. Ercoşkun, tuzda seçerken dikkat edilmesi gereken kriterin ise saflık ve temizlik olduğunu belirtti.

"Bir tuzun bu kadar mineral içermesi çokta mümkün değil"

Tuzda fonksiyonları kabul edilmiş ve araştırmaları devam eden 25 mineralin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Ercoşkun, "Kaya tuzun içerisinde 80'den fazla mineral olduğu iddia ediliyor. Ancak bu iddia edilen minerallerin çoğu insanlar için oldukça ciddi risklere sahip olan minerallerdir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, iyot, bakır, krom gibi 16 adet mineral var. Henüz kabul edilmemiş ama insan vücudunda fonksiyonları araştırılanlar ile birlikte toplamda 25 mineral söz konusu. Dolayısıyla bir tuzun bu kadar mineral içermesi çokta mümkün değil. Tuzun içerisinde mineral olduğu iddia edilen elementler, insan ihtiyacıyla mukayese edildiği zaman oldukça düşük miktardalardır veya da yok hükmündedirler" dedi.

"Tuzun en önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir"

Hiçbir tuzun kalsiyum, demir, selenyum kaynağı olmadığını söyleyen Ercoşkun, " Türkiye'deki tüm kaya tuzlarında yaklaşık 50 miligram bölü kilogram, yani 50 PPM civarında bir magnezyum söz konusudur. Günlük 5 gram tuz tüketimi ile binde 0,1-0,2 gibi magnezyum ihtiyacını tuzdan karşılayabiliriz. Bu ise yok hükmündedir. Binde 0,1'lik magnezyum, magnezyum değildir. Diğer elementler de böyledir. Hiçbir tuz kalsiyum, demir, selenyum kaynağı değildir. Tuzun en önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çankırı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından tuzla ilgili bilinen yanlışa cevap: 'Hiçbir tuz kalsiyum, demir, selenyum kaynağı değildir' - Son Dakika

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