Uzmanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürdüğünü belirtiyor - Son Dakika
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Uzmanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürdüğünü belirtiyor

Uzmanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırması için çok sayıda çağrı yapılmasına rağmen İsrail'in ramazanda gerilimi daha da artırmasını ABD'nin verdiği desteğe ve uluslararası toplumun zayıflığına dayandırıyor. Araştırmacı gazeteci Muhammed Abid, ABD ve İsrail'in geçici ateşkesi istediğini ve gerek güvenlik kaygıları gerekse Gazze'deki insani gerçekliğe ilişkin endişeler bahanesi altında ramazan ayında bu yaklaşımı meşrulaştırma fırsatı bulduklarını kaydetti.

22.03.2024 00:03  Güncelleme: 00:05
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Uzmanlar, Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırması için çok sayıda çağrı yapılmasına rağmen İsrail'in ramazanda gerilimi daha da artırmasını ABD'nin verdiği desteğe ve uluslararası toplumun zayıflığına dayandırıyor.

Araştırmacı gazeteci Muhammed Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in geçici ateşkesi istediğini ve gerek güvenlik kaygıları gerekse Gazze'deki insani gerçekliğe ilişkin endişeler bahanesi altında ramazan ayında bu yaklaşımı meşrulaştırma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Ancak bunun yanıltıcı bir adım olduğuna işaret eden Abid, "ABD'nin, Gazze'ye yönelik saldırının ramazan boyunca devam etmesi halinde olayların infiali ihtimali üzerine olan söylemleri, Hamas'ı yanıltmak ve taviz vermesi adına baskı yapma bağlamında gerçekleşti." dedi.

Abid ayrıca Washington'un, olayları bu şekilde göstermeye çalışarak Filistinlilerin endişelerini artıracağını ve Hamas üzerindeki baskıyı artıracağını böylece Hamas'ı taviz vermeye sürükleyeceğini umduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki hedefi

Abid, ABD'nin en az iki aydır istediği şeyin şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun İsrail'in Gazze'de sahada yetkiye sahip olarak savaşın sona ermesi ve İsrail'in Gazze'ye müdahalesini sağlayacak yeni angajman kuralları oluşturması olduğunu ifade etti.

Gazeteci Abid, İsrail'in Gazze'de şu anda yapmakta olduğu şeyin Gazze'nin tamamında kendisine mubah olmasını ve Filistinli direniş gruplarının yeniden toparlanma, güvenlik ve idari durumunu yeniden tesis etme çabalarının engellenmesini sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan Tel Aviv'in Batı Şeria'daki saldırılarını azaltmadığı gibi katliam, tacizlere, gözaltı ve baskınlara devam ettiğini kaydeden Abid, Cenin ve Nur Şems kamplarında olduğu gibi, ramazan ayının başlangıcından bu yana baskın, gözaltı ya da altyapının tahrip edilmediği bir günün neredeyse geçmediğini belirtti.

Batı Şeria'daki gerginliğin ramazan ayında sınırlı kalacağı görüşünü dile getiren Abid, Batı Şeria'daki durumun çok karmaşık olduğunu; İsrail'in oradaki hesaplamaları bölgeden bölgeye, kentler, köyler ve kamplar arasında farklılık gösterdiğini ifade etti.

-Özel operasyon stratejisine geçiş

Stratejik analist Amir Sebayila, İsrail'in Gazze kentindeki eş-Şifa Hastanesine yönelik kuşatması ve saldırılarına işaret ederek, "İsrail'in şu andaki saldırıları Gazze'deki kapsamlı açık savaş operasyonundan istihbarat niteliğindeki spesifik bir operasyon stratejisine geçiş yaptığının göstergesi." diye konuştu.

İsrail'in buna Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki uluslararası baskıyı hafifletmek ve devam eden ateşkes görüşmeleri gölgesinde değişen önceliklere uyum sağlamak için yöneldiğini kaydeden Sebayila, şunları söyledi:

"Bu operasyonlar İsrail'in müttefikleri üzerinde savaş dönemi sonrası için pratik çözümler sunma imkanı olduğuna dair bir izlenim veriyor. İsrail bunu Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolüne devam ederek ve Filistin direniş gruplarını ortadan kaldırmak için belirli hedefleri vuran operasyonlarla yapıyor. Bu ABD'nin mutabık kaldığı bir durum."

Sebayila, İsrail'in Gazze'de izlediği metodun benzerini Batı Şeria'da da izleyeceğini aynı zamanda Lübnan'ın güney cephesinde de ilerleyebileceğini ifade ederek, bu yöntemin, İsrail'e katliamları için belirli ölçüde alan tanıyacağını; herhangi bir uluslararası itiraz olmayacağı güvencesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürdüğünü belirtiyor - Son Dakika

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