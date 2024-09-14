Uzmanlardan Sağlıklı Beslenme Önerileri

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Okullar açıldı, sağlıklı beslenme telaşına uzmanlardan bitkisel tavsiyeler

KONYA - Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin doğal beslenmesinin önemine değinen uzmanlar, hazır yiyeceklerin başta bağışıklık sistemi olmak üzere bir çok zarara davetiye çıkarttığına dikkat çekiyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber özellikle ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin ailelerine uzmanlardan doğal beslenme önerisi geldi. Fast food tarzı yiyeceklerin başta bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirten ve ev yapımı doğal ürünlerin faydalarını anlatan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Çocuklarımıza hazır gıdaların tüketiminden ziyade ev yapımı yoğurtlar, ev yapımı meyve suları, bu meyve sularının içerisine sıvı propolis ekleyebiliriz. Bununla birlikte çocuklarımız sabah kahvaltı yaptırılarak okula gönderilebilir. Genelde anasınıfı çocuklarımızda ve birinci sınıf çocuklarımızda hastalık üretimi çok fazla oluyor, kişiden kişiye bulaşıyor. Çocuğun savunma mekanizmasını yükseltmek için de çocuğumuzu doğal beslemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte mevsim geçişlerinde, havaların soğumasıyla çok fazla gribal enfeksiyonlar, boğaz ağrıları görmekteyiz. Gelen danışanlarımız daha çok böyle boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlardan geliyor. Bunun için akşam yemeğinden sonra çay yerine ıhlamur, limon bunların tüketilmesini, C vitamini içeren nar çiçeğinin tüketilmesini ve doğal bitki çayları yapılmasını öneriyoruz. Tabii bu bitki çayları yapılırken de aynı zamanda çocuklarımıza da bu bitki çaylarından içirmemiz gerekiyor ve kendimiz de günde en az bir su bardağı kadar tüketmemiz gerekiyor" dedi.

"Maden suyu içilmesi ve içerisine karadut özü katılması, bağışıklığın artırılması ve kemik gelişimi açısından önemli"

Okul çağında çocuklarında hazır meyve sularının tüketilmesi yerine karadut özünün meyve suyu şekline getirilip beslenme listesine eklenenileceğine dikkat çeken Ayşen Çebiç, "Okula giden çocuklarımıza savunma sistemini yükseltmek ve kemik gelişimi için maden suyunun içerisine karadut özünün katılarak içilmesini özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımız doğal sade maden suyunu tüketemiyor. Tadı itibariyle biraz acı geliyor. Karadut özünü bununla karıştırıp bir meyve suyu şeklinde çocuklarımızın beslenmesine koyabiliriz. Yoğurtlarına ekleyip çocuklarımıza karadut özüyle meyveli yoğurt yapabiliriz. Karadut özünün de içerdiği C vitamini ve bağışıklık yükseltici etkisi sayesinde çocuklarımızı hem hastalıklardan korumakta hem de vücut savunmasını yükseltmektedir. Ev yapımı yoğurdun içerisine iğde çekirdeği unu, bununla birlikte keçiboynuzu tozu bunları ekleyip çocuklarımıza daha zengin bir kahvaltı yaptırabiliriz. İğde çekirdeğinin, eskilerin bir sözü var, 'iğdenin çekirdeği kemik, derisi deri, eti et yapar' diye. Bu da çocuklarımızın boyunun uzamasına ve kilo alımına destek sağlamaktadır. Çocuğun metabolizmasını güçlendirip savunma sistemini yükselttiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Sağlıksız besinlerin yerine çocuğumuza daha doğal, daha içeriği bitkisel ürünler tükettirebiliriz"

Çebiç, "Çocuklarımıza hazır paketli ürünler yerine evde kendimiz yoğurdun içerisine katacağımız bazı reçeller ve karadut özleri sayesinde meyveli yoğurt tükettirebiliriz. Bununla birlikte çocuklarımıza bol bol meyve yeme alışkanlığı kazandırabiliriz. Son zamanlarda çocuklarda patates kızartması, fast food tarzı yiyecekler, sosis, salam tüketimi çok fazla yaygınlaşmış durumda. Sağlıksız bu besinlerin yerine çocuğumuza daha doğal, daha içeriği bitkisel ürünler tükettirebiliriz. Bizim burada önerdiğimiz ürünlerden bir tanesi de yulaf ve çocuğun gelişimi açısından çok büyük fayda sağladığı bir gerçektir" diye konuştu.