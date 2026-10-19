Üzülmez Deresi'nin taşıdığı atıklar Zonguldak Limanı'nda teknelerin çevresini sardı - Son Dakika
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Üzülmez Deresi'nin taşıdığı atıklar Zonguldak Limanı'nda teknelerin çevresini sardı

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Üzülmez Deresi\'nin taşıdığı atıklar Zonguldak Limanı\'nda teknelerin çevresini sardı
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Zonguldak'ta dün etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve evsel atıklar limanda birikti. Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ile pet şişeler Zonguldak Limanı'nda suyun yüzeyini kapladı.

Zonguldak'ta sağanağın ardından derenin taşıdığı evsel atıklar limanda kirliliğe neden oldu.

Kentte dün etkili olan sağanakta debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin taşıdığı ağaç parçaları ve genellikle pet şişelerden oluşan evsel atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

Teknelerin ve sandalların çevresinde toplanan çöpler ve pet şişeler suyun yüzeyini kapladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Üzülmez Deresi'nin taşıdığı atıklar Zonguldak Limanı'nda teknelerin çevresini sardı - Son Dakika
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