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Uzun Süre Video Oyunu Oynamak İşitme Kaybı Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Uzun Süre Video Oyunu Oynamak İşitme Kaybı Riskini Artırıyor

Uluslararası bir araştırma, uzun süre video oyunu oynayan kişilerin işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, dünya genelinde yapılan 14 araştırmayı inceleyerek video oyunları ile işitme kaybı arasındaki bağı ortaya çıkardı. Yüksek sese maruz kalmanın kulaktaki duyu hücrelerini yorduğunu ve işitmeyi olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar, işitme duyusundaki değişikliklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun Süre Video Oyunu Oynamak İşitme Kaybı Riskini Artırıyor
17.01.2024 - 14:49,
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Uluslararası bir araştırma, uzun süre video oyunu oynayan kişilerin işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD, İsviçre, Çin ve Avustralya'dan araştırmacılar, dünya genelinde yaklaşık 54 bin yetişkin ve çocuğu kapsayan toplam 14 araştırmayı inceleyerek, buldukları sonuçlar ışığında video oyunları ve işitme kaybı arasındaki bağı ortaya çıkaran bir çalışmaya imza attı.

Araştırmacılardan odyolog ve epidemiyolog Dr. Lauren Dillard, yaptığı açıklamada, "Araştırma, uzun süre video oyunu oynayanların, (oynamayanlara kıyasla) işitme kaybı ve kulak çınlaması yaşama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Yüksek sese maruz kalmanın kulaktaki duyu hücrelerini yorduğunu, bunun da işitmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirten Dillard, "Bu durum, geçici işitme kaybına veya kulaklarda çınlamaya neden olabilir. Düzenli veya uzun süreli gürültüye maruz kalmak da zamanla kalıcı işitme kaybına yol açar." ifadelerini kullandı.

Dillard, maruz kalınan ses miktarının mümkün olan her anda gözlemlenmesi tavsiyesinde bulunarak, "İşitme duyunuzdaki değişikliklere dikkat ettiğinizden emin olun. İşitme kaybının temel belirtileri arasında kulak çınlaması, tiz sesleri duymada zorluk ve konuşmaları takip etmekte güçlük yaşama yer alır." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın detayları "BMJ Public Health" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
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