Uzun Yürüyüş-10 Roketi İlk Testi Geçti

WENCHANG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda statik ateşleme testinden geçen Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, 15 Ağustos 2025.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, ülkenin yeni nesil insanlı fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda ilk statik ateşleme testini başarıyla tamamladığını duyurdu. (Fotoğraf: Zhang Bin/Xinhua)
