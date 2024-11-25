Uzun Yürüyüş-7 Roketi Atmosfere Girişte Yok Oldu - Son Dakika
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Uzun Yürüyüş-7 Roketi Atmosfere Girişte Yok Oldu

Uzun Yürüyüş-7 Roketi Atmosfere Girişte Yok Oldu

Çin'in Uzun Yürüyüş-7 roketi, atmosfere girişte büyük oranda yanarak yok oldu.

25.11.2024 14:52
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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kısa süre önce fırlattığı Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roketinin parçaları atmosfere giriş yaptığı sırada yanarak büyük oranda yok oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı yaptığı kısa açıklamada atmosfere girişin pazar günü Beijing saatiyle 21.49'da (TSİ 16.49) gerçekleştiğini ve roketin ikinci kademesinin enkazının 28,3 kuzey enlemi ve 52,9 batı boylamında Atlantik Okyanusu'na düştüğünü belirtti.

Roket, Çin'in uzay istasyonuna yeni malzeme götüren Tianzhou-8 kargo uzay aracıyla birlikte 15 Kasım'da Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderilmişti.

Çin'in yeni nesil, orta yük taşıma kapasitesindeki fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-7, alçak Dünya yörüngesine 14 tonluk faydalı yük götürebiliyor ve yörüngedeki uzay istasyonuyla kenetlenecek kargo aracını yörüngeye taşıyabiliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Uzun Yürüyüş-7 Roketi Atmosfere Girişte Yok Oldu - Son Dakika

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