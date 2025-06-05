Uzundere Belediyesi'nden Gençlerle Çevre Temizliği Etkinliği

Uzundere belediyesinden çevre farkındalığı

Gençlerle el ele temiz bir doğa için sahadaydı

ERZURUM - 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Uzundere Belediyesi öncülüğünde, Gençlik Merkezi liderleri, Orman Şefliği görevlileri ve gönüllü gençlerin katılımıyla farkındalık oluşturmak amacıyla geniş kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinlik; Yarım Ada, Tortum Gölü çevresi, piknik alanları, Tortum Şelalesi ve Yedigöller'de gün boyunca sürdü.

Belediye personeli ile gençlerin el ele verdiği etkinlikte, doğaya bırakılan plastik, cam ve ambalaj atıkları titizlikle toplandı. Belediye Mali Hizmetler Müdürü İsmail Kurt konuşmasında etkinliğe gelenlere teşekkür ederek önemli olanın kirletmemek olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezi liderleri ise, çevre bilincini yaygınlaştırmak adına bu tür etkinlikleri sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, gençlerin doğaya sahip çıkmasının örnek bir davranış olduğunu belirtti.

Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından geri dönüşüm için ayrıştırılarak bertaraf edildi. Etkinlik, Uzundere'de çevre duyarlılığına yönelik toplumsal bilincin artmasına katkı sunarken, doğayı koruma adına birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu.