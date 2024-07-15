Uzundere'de sel felaketi: Sulama göleti kapakları açıldı

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Uzundere'de sulama göleti kapakları açıldı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde, sağanak yağmur ve sel nedeniyle tıkanan sulama göleti gider kapaklarının bir anda açılması, ilçede sele neden oldu. Bugün gerçekleşen olayda, Uzundere Deresi taşarak bahçelere ve dere kenarındaki yola büyük zarar verdi.

Yetkililer, derenin tamamen taşarak ilçe merkezine daha fazla zarar vermesinden endişe ediyor. İlçe halkına uyarılarda bulunarak dikkatli olmaları ve sel riskine karşı tedbirli davranmaları gerektiği bildirildi. Selin etkisiyle bazı elektrik direklerinin yıkıldığı da bildirildi.

Uzundere'de yaşanan doğal afet, bölgede büyük endişe oluştururken, yetkililer su seviyesinin kontrol altına alınması ve zarar gören alanların onarılması için çalışmalara başladı. İlçe halkı ise selin oluşturduğu tahribatın bir an önce giderilmesini bekliyor.