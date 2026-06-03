Uzungöl'de Yeni Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Uzungöl'de Yeni Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Uzungöl\'de Yeni Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı
03.06.2026 20:45
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Trabzon Uzungöl'de yeni sezon öncesi güvenlik ve hizmetler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile protokol üyeleri, Çaykara ilçesindeki turizm merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'daki turizm noktalarının huzur ve güvenlik içinde olduğunu söyledi.

Kentte her geçen yıl turist sayısının arttığını belirten Şahin, "Geçen yılın ilk 5 ayına göre 2026 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı toplam turist sayısında yüzde 27 oranında geçmiş yıllara göre bir artış var. Şehrimizin her anlamda gelişmesi için hep beraber kurumlar koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecek." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Uzungöl'de yeni turizm sezonu öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni turizm sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Uzungöl'deyiz. Trabzon'umuzun son yıllarda yükselen değeri olan turizmde, Uzungöl en önemli destinasyonlarımızdan biridir. Buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak adına güvenlikten ulaşıma, temizlikten itfaiye ve zabıta hizmetlerine kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Trabzon, bugün Türkiye'nin en güvenli turizm merkezlerinden biri konumundadır."

Genç, turizmin şehir ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinerek, "Turistlerin dini, dili, ırkı ne olursa olsun bölgemizin cazibesinden etkilenerek buraya geliyorlarsa onları en iyi şekilde ağırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Turizmin ekonomiye sağladığı katkıyı artırmak için Valiliğimizin öncülüğünde tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Çaykara Belediyemize, mahalle muhtarlarımıza ve turizmin gelişmesi için özveriyle çalışan derneklerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonun Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uzungöl'de Yeni Turizm Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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