Uzunköprü'de Eğitim Destekleri Artıyor

13.02.2026 15:08
Uzunköprü Kaymakamlığı, öğrencilere 2 bin 923 kitap ulaştırdı ve müzik sınıfı kurdu.

Uzunköprü Kaymakamlığı çocukların eğitimine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kasım ayında öğrencilere ulaştırılan 1001 çeşit kitaba gösterilen ilgi üzerine bu kez 2 bin 923 kitap daha öğrencilerle buluşturuldu.

Ayrıca dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Menderes Ortaokulunda müzik sınıfı oluşturuldu.

İlçedeki tüm ortaokulların müzik sınıflarıyla donatılmasının hedeflendiği, böylece öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Uzunköprü'de satranç turnuvasına yoğun ilgi

Uzunköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen satranç turnuvası başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 270 sporcu turnuvaya katıldı.

Geçen yıl yaklaşık 180 sporcunun yer aldığı organizasyona bu yıl katılımın artması, çocuk ve gençlerin akıl ve zeka oyunlarına olan ilgisinin yükseldiğini gösterdi.

Müzede Fen Bilimleri Atölyesi açılacak

Keşan Kent Müzesi'nde Fen Bilimleri Atölyesi açılacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada Müze'de Bilim çalışmaları kapsamında etkinliklerin sürdüğü belirtildi.

Fen Bilimleri Atölyesi'nin yarın 15.00'te kapılarını açacağı aktarılan açıklamada, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin atölyeye kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Keşan'da Sevgililer Günü konseri verilecek

Keşan ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla konser verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kent Müzesi bahçesindeki konserde şarkıcı Ezgi Gizem saat 20.00'de sahne alacak.

Kaynak: AA

