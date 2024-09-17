Uzunköprü'de Hırsızlık ve Darp Olayları

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Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Rıza Efendi Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen H.A, cep telefonunu burada unuttu.

Bir süre sonra döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan H.A. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Ağabeyinden şikayetçi oldu

Uzunköprü ilçesinde bir kişi kendisini darbeden ağabeyinden şikayetçi oldu.

Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve Y.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.S. ağabeyi tarafından darp edildi.

S.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu

Meydan Mahallesi'nde yaşayan T.E. motosikletini park ettiği yerde bulamadı.

T.E. aracının bulunması için Selimiye Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.