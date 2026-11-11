Uzunköprü\'de Kaymakam Köken, Yeşilay\'ın halk eğitimi kurs ziyaretine katıldı

Uzunköprü'de Kaymakam Köken, Yeşilay'ın halk eğitimi kurs ziyaretine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü Kaymakamlığı iş birliğinde Halk Eğitimi Merkezindeki yeni kurslar ziyaret edilerek kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı. Ziyarete Kaymakam Muammer Köken ile Yeşilay İlçe Temsilcisi Özcan Güner katıldı ve Köken'e desteği için teşekkür edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde halk eğitimi kursiyerlerine yönelik Yeşilayın faaliyetlerini tanıtıcı etkinlik düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde yeni açılan kurslar ziyaret edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Yeşilay Uzunköprü İlçe Temsilcisi Özcan Güner'in katıldığı ziyarette, kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, etkinliğe verdiği destek dolayısıyla Kaymakam Köken'e teşekkür edildi.
Kaynak: AA
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