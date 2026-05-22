Uzunköprü'de Madenciler Direnişe Geçti

22.05.2026 05:10
Özşen Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş ve tazminatları için direnişe başladı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaş, mesai ve tazminat hakları için direnişe başladığını duyurdu. Paylaşılan videoda konuşan işçiler, aylardır ücretlerini alamadıklarını belirterek kamuoyuna ve yetkililere seslendi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Özşen Madencilik'te çalışan işçilerin hakları için direnişe başladığını açıkladı. Sendika paylaşımında, işçilerin üç aydır ödenmeyen maaşlarının, bir yıldır ödenmeyen mesai ücretlerinin ve emekli olan işçilerin tazminat haklarının ödenmesini talep ettiği belirtildi. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Sendikanın paylaşamındaki videoda konuşan bir işçi, yaklaşık bir yıldır mesai ücretlerini alamadıklarını belirterek, "Bir yıldır biz mesai paralarımızı alamıyoruz. İstediğimizde de eski müdürler 'isterseniz çalışın, isterseniz gidin. Paranızı da alamazsınız' dediler. Bir yıldır boynumuzu eğerek belki alırız ümidiyle çalışıyoruz" dedi.

İşçi, şirket yönetiminin sürekli ödeme tarihi verdiğini ancak ödemelerin yapılmadığını belirterek, "Dokuzuncu ayın on beşi, on birinci ayın yirmisi, birinci ayın onu, ikinci ayın on beşi, dördüncü ayın yedisi, beşinci ayın yirmisi... Sürekli bize tarih atıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşçilerin maaşların yatırılmaması halinde işten kaçınma haklarını kullanacaklarını şirkete bildirdiklerini söyleyen aynı işçi, buna rağmen bazı çalışanların işten çıkarıldığını öne sürdü. İşçi, "Bazı arkadaşlarımıza grev yaptık diye iş çıkışı verdiler" dedi.

Kavacık köyünde toplanarak Uzunköprü'ye yürüyüş gerçekleştireceklerini belirten işçi, kamuoyuna destek çağrısında bulunarak, "Ben bütün halkı Uzunköprü'ye davet ediyorum. Kavacık'tan Uzunköprü'ye yürüyüş yapacağız. Atatürk Meydanı'nda da derdimizi anlatacak bir basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

"BİZ SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Aynı işçi, "Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Dünyanın en zor mesleğini yapıyoruz madenci olarak ama hakkımızı 3 aydır bu şirketten alamıyoruz. 1 yıldır mesai paralarımızı alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZE AÇIKLAMA YAPAMIYORUZ"

Videoda konuşan ikinci bir işçi ise yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatarak, "Arkadaşlar olarak hepimiz zor durumdayız. Ailemize açıklama yapamıyoruz artık. Çocuğum bile bana diyor ki artık 'baba para alamıyorsan niye çalışıyorsun orada?' Yani hepimizin kira borcu geçti. Bankalar üst üste arıyor" dedi.

Videoda yer alan üçüncü işçi de ödenmeyen mesai ücretleri ve diğer hakları için mücadele ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızın hepsi de tek yürek olmuş durumda. Yani diğer arkadaşları da bekliyoruz. Uzunköprü'ye yürüyüşümüze katılabilirler" ifadelerini kullandı.

ENERJİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI: SESİMİZİ DUYUN

Videonun sonunda yeniden söz alan ilk işçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi:

"Buradan enerji bakanımıza gerçekten seslenmek istiyorum. Artık sesimizi madenciler olarak duyun. Biz açız. Bizim çocuklarımız aç. Bizim evde bakmakta yükümlü olduğumuz evlatlarımız, eşlerimiz var. Biz seksen gündür para alamıyoruz. Bu kolay bir şey değil. 80 gün bir eve para girmemesi çok büyük bir olay. Artık Ankara sesimizi duysun. Artık haber kanalları sesimizi duysun istiyoruz."

Kaynak: ANKA

