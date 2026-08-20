Uzunköprü\'de Taylar Kimliklendirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde safkan Arap ve İngiliz taylarının kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri, Kavacık köyünde Ergun Fırat'a ait işletmedeki tayların kimliklendirme çalışmalarını yaptı.

Çalışma kapsamında taylara mikroçip uygulandı, kimlik bilgileri kayıt altına alındı ve soy kütüğü işlemlerine esas kontroller gerçekleştirildi.

Çalışmaların, safkan at yetiştiriciliğinde soy kütüğü kayıtlarının güvenilirliğinin sağlanması ve hayvanların izlenebilir şekilde kayıt altına alınması amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Alkan, Edirne İl Tarım Müdürlüğünü ziyaret etti

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Alkan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'yi ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alkan, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık ve beraberindeki heyetle Köse ile bir araya geldi.

Ziyarette, Edirne'de yürütülen gıda kontrol ve denetim çalışmaları ile laboratuvar hizmetleri değerlendirildi.

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Uzunköprü'de yol, kanal ve su arızalarına yönelik çalışmalar sürüyor

Uzunköprü Belediyesi, ilçe genelindeki yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kanal ve su arızaları giderildi.

Park ve bahçelerde ağaç bakım çalışmalarına devam edilirken, temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.