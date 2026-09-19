Vahap Seçer, 19 Eylül Gaziler Günü programlarına katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Valiliği tarafından Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı. Programlarda Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve yurttaşlar yer aldı.

ANMA PROGRAMLARI, GAZİLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ VE TÖREN İLE BAŞLADI

Anma programları, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başladı. Ulu Camii önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Gülbeyaz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Programda bir öğrenci de şiir okudu.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI DERNEKLERİNE ZİYARET

Törenin ardından Başkan Seçer, Vali Toros, Tuğamiral Kapçaklı, kent protokolü ve beraberlerindeki heyet; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Program, Mersin Valiliği tarafından Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekle devam etti. Yemeğe; Başkan Seçer ve Meral Seçer, Mersin Valisi Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Tuğamiral Kapçaklı ve eşi Tülay Kilerci Kapçaklı, milletvekilleri, kent protokolü, gaziler ve aileleri ile şehit aileleri katıldı.

Muğdat Cami din görevlisi Erdal Koca tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mersin Valisi Atilla Toros'un konuşmasının ardından yemek ikramı ve Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından yapılan yemek duasıyla sona erdi.