Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programlarına katıldı - Son Dakika
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Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programlarına katıldı

Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programlarına katıldı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılarak halkın bayramını kutladı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Tören sonrası Başkan Seçer, Mersin Valisi Atilla Toros ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ile birlikte Kültür Merkezi Şeref Salonu'ndaki Tebrikat Töreni'ne katıldı. Tebrikat Töreni'nin ardından ise Başkan Seçer, Vali Toros ve Tuğamiral Kapçaklı, halkın ve törene katılan kent protokolünün bayramını kutladı.

Resmi törenin ardından devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, coşkulu ve gurur dolu anlara sahne oldu. Program; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesi ile devam etti.

Kutlamalarda bir öğrencinin günün anlam ve önemine ithafen okuduğu şiirin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir personel tarafından yapılan konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin tarihi önemi vurgulandı. Jandarma Komando Birliği tarafından sergilenen tüfekli hareketler gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sunduğu renkli yöresel gösterilerin ardından program, Bayrak Flama Grubu, Askeri Birlikler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Jandarma Komando Birliği, Çevik Kuvvet Ekibi ve sporcuların gerçekleştirdiği tören geçişiyle sona erdi.

Seçer, son olarak CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen alternatif törene katılarak partililerinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programlarına katıldı - Son Dakika

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