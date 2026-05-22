Vahap Seçer: "Yarın Belediye Başkanlarımızla Tekrar Toplanacağız, Ortak Deklarasyon Yayınlayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahap Seçer: "Yarın Belediye Başkanlarımızla Tekrar Toplanacağız, Ortak Deklarasyon Yayınlayacağız"

22.05.2026 15:26  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediye başkanları toplantısı sonrası mutlak butlan kararının partiyi zayıflatma amaçlı olduğunu belirterek, yarın ortak bir deklarasyon yayınlayacaklarını açıkladı.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Bu zor günlerde partimizin yanında olmak durumundayız, partimizi korumak zorundayız. Belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde herkes bu kanaatleri ifade ettiler. Yarın da sabah toplantısından sonra kamuoyuna Büyükşehir Belediye başkanlarımızın görüşünü aktaracağımız bir deklarasyon yayınlama durumumuz olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, toplantının detaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yarın belediye başkanlarıyla tekrar bir araya gelerek, ortak metin açıklayacaklarını belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Bugün burada durum değerlendirmesi yaptık. Tabii ki mutlak butlan kararı bizim için beklenen bir karardı çünkü sürekli kamuoyunda tartışma açılıyordu gündeme taşınıyordu ama hiçbirimizin tasvip etmediği bir karar. Mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatmak, ayrıştırmak, bölmek amaçlı olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız tüm belediye başkanları olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyen bir parti, halkın umudu olmuş, alternatifi olmuş bir parti. İktidar partisi bir türlü kendini toparlayamıyor zaten çok yıpranmış, çok büyük tahribatlara uğramış, sürekli de oy kaybediyor. Bir türlü toparlanmayınca yeni bir taktik geliştirdi, 'rakibi böleyim, rakibi parçalayayım'. Mutlak butlan kararını da bir araç olarak kullanıyor, bunun farkındayız."

Bu zor günlerde partimizin yanında olmak durumundayız, partimizi korumak zorundayız. Burada belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde herkes bu kanaatleri paylaştıklarını ifade ettiler. Yarın da sabah toplantısından sonra kamuoyuna, Büyükşehir Belediye başkanlarımızın görüşünü aktaracağımız bir çalışmamız olacak, bir deklarasyon yayınlama durumumuz olacak."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer: 'Yarın Belediye Başkanlarımızla Tekrar Toplanacağız, Ortak Deklarasyon Yayınlayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:38:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Vahap Seçer: "Yarın Belediye Başkanlarımızla Tekrar Toplanacağız, Ortak Deklarasyon Yayınlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.