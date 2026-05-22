Vahap Seçer: "Yarın Belediye Başkanlarımızla Tekrar Toplanacağız, Ortak Deklarasyon Yayınlayacağız"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Bu zor günlerde partimizin yanında olmak durumundayız, partimizi korumak zorundayız. Belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde herkes bu kanaatleri ifade ettiler. Yarın da sabah toplantısından sonra kamuoyuna Büyükşehir Belediye başkanlarımızın görüşünü aktaracağımız bir deklarasyon yayınlama durumumuz olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, toplantının detaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yarın belediye başkanlarıyla tekrar bir araya gelerek, ortak metin açıklayacaklarını belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Bugün burada durum değerlendirmesi yaptık. Tabii ki mutlak butlan kararı bizim için beklenen bir karardı çünkü sürekli kamuoyunda tartışma açılıyordu gündeme taşınıyordu ama hiçbirimizin tasvip etmediği bir karar. Mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatmak, ayrıştırmak, bölmek amaçlı olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız tüm belediye başkanları olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyen bir parti, halkın umudu olmuş, alternatifi olmuş bir parti. İktidar partisi bir türlü kendini toparlayamıyor zaten çok yıpranmış, çok büyük tahribatlara uğramış, sürekli de oy kaybediyor. Bir türlü toparlanmayınca yeni bir taktik geliştirdi, 'rakibi böleyim, rakibi parçalayayım'. Mutlak butlan kararını da bir araç olarak kullanıyor, bunun farkındayız."

Bu zor günlerde partimizin yanında olmak durumundayız, partimizi korumak zorundayız. Burada belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde herkes bu kanaatleri paylaştıklarını ifade ettiler. Yarın da sabah toplantısından sonra kamuoyuna, Büyükşehir Belediye başkanlarımızın görüşünü aktaracağımız bir çalışmamız olacak, bir deklarasyon yayınlama durumumuz olacak."