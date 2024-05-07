Vakıf Eserlerinin Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Vakıf Eserlerinin Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak

Vakıf Eserlerinin Restorasyonu 2025\'te Tamamlanacak

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan veya hasar gören vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanmasını planladıklarını açıkladı. Güneren, depremler sonucunda hasar gören eserlerin restorasyon sürecinin hızlı bir şekilde başladığını ve bu yıl içerisinde 7 veya 8 eserin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Habib-i Neccar Camisi'nin de restorasyonunun devam ettiği ve 2025'te tamamlanması öngörüldüğü ifade edildi.

07.05.2024 13:55
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Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan veya hasar gören vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Güneren, Vakıf Haftası dolayısıyla Habib-i Neccar Camisi'nin avlusunda gazetecilerle bir araya gelerek, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Depremlerinin kent genelinde büyük hasara yol açtığını anımsatan Güneren, bu kapsamda hasar gören eserlerden Hünkar Mescidi ve Sarımiye Camii'nin restorasyon sonrası hizmete alındığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 eserin tamamen yıkıldığını veya hasar görerek kullanılamaz duruma geldiğini belirten Güneren, şöyle devam etti:

"Bu eserlerimizin tamamının restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde başlamış durumdayız. Deprem bize şunu gösterdi; yapılarımızın, bu tür tescilli kültür varlıklarımızın deprem dayanımının iyi olmadığını maalesef çok acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Biri zeminlerle ilgili konu, ikincisi de bu yapılarımızın depreme karşı dayanımları ya da tepkileri. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak zeminlerle ilgili yapılması gereken bütün iyileştirmelerin neler olduğunu belirlemiş durumdayız. Akabinde yapıların statik açıdan depreme daha dayanımlı bir şekilde ayakta durabilmesi için istatistik hesaplar, modellemeler yapılmış durumda ve artık yapılarımız da yükselmeye başladı."

Güneren, depremden etkilenen ve restorasyonuna başlanan vakıf eserlerinin 7 veya 8'inin bu yıl içerisinde tamamlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Yapıların hasar durumunun veya statik ve zemin müdahalelerinin fazla olması nedeniyle bu sürelerin uzayabildiğinin altını çizen Güneren, "Aslında bu süreler, bu ve benzeri işler için normal sürelerdir. 2025 yılı içerisinde de geri kalan eserlerimizin neredeyse tamamının restorasyonunun bitirilmesini planlıyoruz." diye konuştu.

Habib-i Neccar Camisi'nin de depremlerde hasar gördüğünü hatırlatan Güneren, yapının Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde restorasyonunun sürdüğünü ifade etti.

Camiden çıkan nitelikli yapı elemanlarının isimlendirildiğini ve kategorilere ayrıldığını anlatan Güneren, "Şimdi bu yapı elemanlarımızın özgün, orijinali neredeyse orada kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Güneren, cami restorasyonun da 2025'te tamamlanmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıf Eserlerinin Restorasyonu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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