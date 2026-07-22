Vakıf Üniversitelerinde Ücret Artışı Sınırlandı - Son Dakika
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Vakıf Üniversitelerinde Ücret Artışı Sınırlandı

22.07.2026 17:55
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Vakıf yükseköğretim kurumlarında ücret artışı %25 ile sınırlandırıldı. YÖK, kayıt sorunlarına dikkat çekti.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı yüzde 25'i geçemeyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'daki toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışı konusu görüşüldü.

Bu doğrultuda alınan kararla, vakıf üniversiteleri, bu eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu ay açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi.

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaştığı, bu durumun devam etmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli tahkikatı başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Eğitim, Güncel, Vakıf, Son Dakika

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