Valensiya'da Sel Felaketi Protesto Edildi - Son Dakika
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Valensiya'da Sel Felaketi Protesto Edildi

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İspanya'nın Valensiya kentinde binlerce kişi, sel felaketi sonrası yetkililerin tutumunu protesto etti. Protestocular, Valensiya Özerk Hükümeti Başkanı Carlos Mazon'un istifasını talep etti. Felakette en az 220 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise kayıp durumda.

10.11.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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(ANKARA) - İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde binlerce kişi, en az 220 kişinin ölümüne neden olan, kasaba ve şehirleri çamur içinde bırakan sel felaketi karşısında yetkililerin takındığı tutumu protesto etti. Yerel yetkilileri, "sel uyarılarını çok geç yapmakla suçlayan" protestocular, Valensiya Özerk Hükümeti Başkanı Carlos Mazon'un istifasını talep etti.

İspanya'nın doğusunda bulunan Valensiya'da binlerce kişi Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en kötü doğal afetlerden biri olan ve 220'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketine karşısında bölgesel yetkililerinin takındığı tutumu protesto etti.

Bazı protestocular "Katiller! Katiller" diye bağırırken, bazıları da Valensiya özerk hükümeti başkanı Carlos Mazon ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kınayan pankartlar taşıdı. Valensiya hükümetini "beceriksiz" olarak nitelendiren protestocular, tüm kabinenin istifa etmesi gerektiğini savundu. Bir pankartta yer alan "Bizim ellerimiz çamurla, sizinkiler kanla lekeli" ifadesi dikkati çekti.

Felaketten etkilenen bölgelerde yaşayanlar Mazon'u, 29 Ekim akşamı saat 20'de, civardaki birçok kasaba ve köye su akmaya başladıktan çok sonra alarm vermekle suçluyor. Valensiya belediye binası önünde çevik kuvvet polisiyle çatışan bazı protestocular, bölgesel hükümet merkezine doğru yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri cop kullanarak dağıttı.

İspanya'nın bazı köylerinde temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 80 kişinin kayıp olduğu aktarılıyor. Özerk hükümet başkanı  Carlos Mazon, bölgesel bir yayın kuruluşa yaptığı açıklamada, "Yetkilileri sorumlu tutmak için zamanın olacağını" ancak, şimdi "sokakları temizlemek, insanlara yardım etmek ve yeniden inşa etmek için devam etme zamanı olduğunu" ifade etmişti. İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez'in geçen haftaki ziyareti sırasında Valensiya'da protesto gösterileri yapılmış, kraliyet mensupları ve yetkililere çamur fırlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Doğal Afet, Politika, İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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