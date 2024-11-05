Valensiya Sel Felaketi İçin 31 Milyar Euro Talep - Son Dakika
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Valensiya Sel Felaketi İçin 31 Milyar Euro Talep

Valensiya, sel sonrası yeniden inşa için İspanyol hükümetten 31,4 milyar euro yardım istedi.

05.11.2024 00:46
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İspanya'da 29 Ekim'de sel felaketinin yaşandığı Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümeti, hasarların karşılanması ve kentin yeniden inşası için merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avro talep etti.

Valencia Özerk Hükümet Başkanı Carlos Munoz, bakanları arasında yaptığı olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Valensiya'da 50'den fazla ilçeyi vuran sel felaketinin yarattığı ekonomik zararın karşılanması ve yeniden inşa için 136 maddelik eylem planı hazırladıklarını ve merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avroluk yardım paketi talep ettiklerini söyledi.

Merkezi hükümetten, zarar gören ve selin neden olduğu çamurdan hasar gören evlerin, iş yerlerinin ve sokakların temizlenmesi, endüstriyel altyapının yeniden inşası ve 100 binden fazla aracın zarar gördüğü bölgede araç satın alınmasına yardım için merkezi hükümetten böyle yüksek miktarda bir yardım istediklerini kaydeden Munoz, ayrıca Valensiya özerk yönetiminin de bölgenin yeniden yapılanması için 250 milyon avroluk yatırım yapacağını kaydetti.

Afetzedelerin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığını belirten Munoz, felaketten etkilenen her aileye acilen 6 bin avroluk hibe desteği verileceğini ve ilk ödemelerin hafta sonuna kadar başlayacağını duyurdu.

Bu arada Munoz'un basına açıklama yaptığı sırada, Valensiya özerk hükümet binası önünde toplanan bir grup ise "istifa" sloganları attı.

Diğer yandan sel felaketinin ardından Valensiya yerel hükümeti ile İspanya merkezi hükümetinin yaptığı ilk toplantıda, bölgedeki krize karşı birlikte hareket etmek için 5 ortak çalışma grubu oluşturulması kararı alındı.

Bölgede sadece altyapı çalışmaları için ilk etapta 2 milyar 600 milyon avroluk yatırım yapılacağı açıklandı.

Valensiya'ya yardım için birçok İspanyol şirket açıklama yaparken BBVA, Santander ve La Caixa bankaları da toplam 12 milyon avroluk yardım yapacaklarını bildirdi.

217 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından hasar tespit çalışmaları devam etse de mevcut durumda Valensiya'da 20 bin hektardan fazla tarım alanının zarar gördüğü, her 10 evden 3'ünün ve çok sayıda hastanenin, sanayi sitesinin, iş yerinin ve alışveriş merkezin hasarlı olduğu ve 100 binden fazla aracın da kullanılamaz halde hurdaya döndüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Valensiya Sel Felaketi İçin 31 Milyar Euro Talep - Son Dakika

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