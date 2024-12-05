Vali Akın, Altınekin'de Ziyaretlerde Bulundu

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Konya Valisi İbrahim Akın, Altınekin'de ziyaretlerde bulundu.

Akın, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınekin'de Kaymakam Ali Can Yıldız ile görüştü.

Hükümet Konağı'nda gerçekleşen ziyarette, ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları konuşuldu.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen Akın, talepleri dinledi.

Esnafı da ziyaret eden Akın, Altınekin Belediye Başkan Fatih Orhan'dan belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.