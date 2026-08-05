Vali Akkoyun Yeşilli\'yi Ziyaret Etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Yeşilli ilçesinde gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret programında kamu yatırımlarını yerinde inceledi, vatandaşlarla buluştu, muhtarların taleplerini dinledi ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yeşilli Kaymakamlığı görevine atanan İlyas Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i ziyaret ettiler.

Görüşmede ilçede planlanan ve devam eden kamu yatırımları ile belediye hizmetleri değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Vali Akkoyun, hemşehrileriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Akkoyun, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeşilli'de düzenlenen "Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı"nda mahalle muhtarları söz alarak mahallelerine ilişkin ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

Muhtarları dinleyen Vali Akkoyun, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarına gerekli talimatları verdi.

Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet, Yeşilli ilçesinde devam eden asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından hizmetlerin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni eden Akkoyun, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kırsal Zeytinli Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yeşilli programının son bölümünde Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum ve tekstil fabrikaları ziyaret edildi.

Fabrika yöneticilerinden üretim, istihdam ve yatırımlara ilişkin bilgi alan Vali Akkoyun, çalışanlara kolaylıklar dileyerek üretim yapan işletmelerin Mardin'in ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.