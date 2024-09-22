Vali Aksoy'dan Ahilik Haftası Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23-29 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, Ahiliğin ticari ve sosyal yaşamı bireysel ve toplumsal değerlerle bütünleştiren, etik değerleri gündelik yaşamda görünür kılan köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Ahilik teşkilatının Türk insanının meslek, sanat ve üretim geleneğini işbirliği ve dayanışma ile yüzyıllarca sürdürdüğünü vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Dünya ticaret tarihinde Ahilik, üretici ve tüketici ilişkisini etik değerler üzerinden biçimlendiren en eski uygulamalardan biridir. Esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Veli'nin 'akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Evran Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."