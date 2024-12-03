Vali Aktaş, Engelliler Günü\'nde Bizimköy\'ü Ziyaret Etti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Engelli bireylerin üretim sürecine katılarak ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması amacıyla Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan merkezi gezen Aktaş, konfeksiyon atölyesi ve mantar üretim çiftliğini inceledi.

Burada çalışanlarla sohbet eden Aktaş, engellilere yönelik istihdam ve sosyalleşme imkanı sağlayan merkezin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Aynı zamanda KSO Başkanı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.