Sahil Güvenlik'in 44. yılına validen kutlama - Son Dakika
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Sahil Güvenlik'in 44. yılına validen kutlama

17.06.2026 13:26
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mavi Vatan'ın güvenliği için özveriyle çalışan komutanlığın, yasa dışı göçten arama kurtarmaya kadar geniş bir alanda hayati rol üstlendiğini belirtti, şehit ve gazileri andı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Mavi Vatan"ın her köşesinde, denizlerin huzur, emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden özveriyle görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının köklü tarihi, nitelikli personeli ve modern donanımıyla denizlerde görev yaptığını belirten Aktaş, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadeleden arama ve kurtarma faaliyetlerine, stratejik tesislerin korunmasından deniz ekosisteminin savunulmasına kadar geniş sahada hayati rol üstlendiklerini ifade etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimiz ve devletimiz uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik'in 44. yılına validen kutlama - Son Dakika

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