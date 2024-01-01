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Vali Aslan yeni yıla uygulama noktasında girdi - Son Dakika
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Vali Aslan yeni yıla uygulama noktasında girdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, protokol üyeleriyle birlikte yeni yıla uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleriyle girdi. Vali Aslan, hastaneleri, sevgi ve huzur evlerini ziyaret ettikten sonra polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini de unutmadı. 2023 yılını değerlendiren Vali Aslan, yeni yılda güzellikler, sağlık, huzur ve barış dileğinde bulundu.

Vali Aslan yeni yıla uygulama noktasında girdi
01.01.2024 - 23:23,  Güncelleme: 23:49
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Vali Aslan yeni yıla uygulama noktasında girdi

DÜZCE - Düzce'de protokol üyeleri yeni yıla uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri ile birlikte girdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan beraberinde daire müdürleri ile birlikte yeni yıla adeta sahada girdi. Önce hastaneleri, ardından sevgi ve huzur evlerini ziyaret eden Vali Aslan, Polis ve jandarma teşkilatlarını da unutmadı. Yeni yıla görevleri başında giren İtfaiye ekiplerini de yalnız bırakmayan Vali Aslan, yeni yıla uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri ile girdi. 2023 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını dile getiren Selçuk Aslan, " Malumunuz bugün 2023 yılının son saatlerinin son dakikalarını yaşıyoruz. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla, polisimizi, itfaiyemizi, jandarmamızı, sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar diliyorum. 2023 yılında güzelliklerde yaşadık ama hafızalarımızda hüzünlü geçti diyebileceğimiz 6 Şubat depremleri başta olmak üzere şehitlerimiz, gazzede çocukların dramı gibi birçok hüzünlü anılar hafızlarımızda yer etti. Her yıl yeni bir başlangıç diyoruz. İnsanoğlu sürekli yenilikler geldiğinde yeniliklerden güzelliğe umut eder. Bizimde 2024 yılından umudumuz gerek ülkemizde gerek dünyamızda hep güzellikler olsun, sağlık, huzur, barış olsun. Vatandaşlarımız bugünü huzurla ve unutla yad etmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Bir kaç vatandaşımız ile sohbet etme imkanımız oldu. Onlara mutlu yıllar dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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