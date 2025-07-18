Vali Aygöl'den Korumasına Tatlı İkramı - Son Dakika
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Vali Aygöl'den Korumasına Tatlı İkramı

18.07.2025 21:00
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Tunceli Valisi Aygöl, korumasına çiğ köfte vermeyi unuttu, ardından tatlı ikram etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına kent merkezinde tatlı ikram etti.

Aygöl, yaklaşık 1 hafta önce gittiği Çemişgezek'te Kale Mahallesi Gedikler Caddesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında bir çiğ köfteci dükkanına uğradı.

Burada işletme sahibinin ikram ettiği çiğ köfteleri yanındakilerle paylaşan Aygöl, koruma memurlarından birine sadece marul verip içine çiğ köfteyi koymayı unuttu.

Aygöl, bu anlara ilişkin görüntüleri, "Kendi lokmasına sahip çıkmayan koruma bizi nasıl koruyacak." notunu yazıp gülme emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede ilgi gören görüntü, izleyenleri gülümsetti.

Vali Aygöl, bugün ise il merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda yürütülen yol asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Aygöl, daha sonra bir tatlıcıya giderek Çemişgezek'te çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikram etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl'den Korumasına Tatlı İkramı - Son Dakika

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