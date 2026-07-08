Vali Bakan, BSK Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Vali Bakan, BSK Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Vali Bakan, BSK Asfalt Çalışmalarını İnceledi
08.07.2026 14:08
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Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy'de köy yollarındaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bademli ve Kutluca köylerinde Amasya İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Bakan'a incelemeleri sırasında Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Ak Parti Amasya İl başkanı Galip Uzun ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar eşlik etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan, kırsal altyapıya yönelik yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Köy yollarının ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaremizce yürütülen yatırımlarla köylerimizin ulaşım altyapısını daha güçlü ve modern hale getiriyoruz. Bademli ve Kutluca köylerimizde devam eden BSK asfalt çalışması tamamlandığında vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Kırsal kalkınmayı destekleyen bu yatırımları ilimizin her noktasında kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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