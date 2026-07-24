Vali Bakan'dan Okul İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
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Vali Bakan'dan Okul İnşaatı İncelemesi

Vali Bakan\'dan Okul İnşaatı İncelemesi
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Amasya Valisi Önder Bakan, kentteki okul inşaatlarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, eğitim yatırımları kapsamında kentte yapımı devam eden okul inşaatı alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Bakan'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar eşlik etti.

Hızırpaşa Mahallesinde yapımı devam eden 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli Amasya Anadolu Lisesi ile Bahçeleriçi Mahallesinde yapımı süren 32 derslikli ilkokul inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Bakan, okul inşaatlarının mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerleyip ilerlemediği hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Bakan'dan Okul İnşaatı İncelemesi - Son Dakika

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