Vali Bakan, Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin derslerine katılan Vali Bakan, eğitim süreçleri ve okulun akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Bakan, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemine değinerek, öğretmenlerin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Vali Bakan, öğrencilerin iyi bir eğitim almasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm eğitim camiasına başarı diledi.

Ziyarette Vali Bakan'a Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin eşlik etti.