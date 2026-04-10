Vali Bakan, Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

10.04.2026 15:53
Amasya Valisi Önder Bakan, öğrencilere eğitimde kaliteyi artırmanın önemini vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin derslerine katılan Vali Bakan, eğitim süreçleri ve okulun akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Bakan, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemine değinerek, öğretmenlerin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Vali Bakan, öğrencilerin iyi bir eğitim almasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm eğitim camiasına başarı diledi.

Ziyarette Vali Bakan'a Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin eşlik etti.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Güncel, Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
