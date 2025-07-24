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Vali Bakan, Muhtarlarla Toplandı

Vali Bakan, Muhtarlarla Toplandı
24.07.2025 16:36
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Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Vali Bakan, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını anımsatan Bakan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyacına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten ve kamu hizmetlerinin etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan kişilerdir. Muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum."

Bakan'ın konuşmasının ardından muhtarlar, mahalle ve köylerinin ihtiyaçları hakkında Bakan'a bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.

Vali Bakan daha sonra ilçede yapımı devam eden Gençlik Merkezi ek binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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