Vali Baruş'tan Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

06.04.2026 17:17
Vali Baruş, AA'nın 106. yıl dönümünü kutlayarak tarihsel misyonunu vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla istiklal ve istikbal mücadelesinin haklı sesini hem millete hem de bütün dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın, Mili Mücadele'nin en kritik dönemlerinde bir "direniş meşalesi" gibi parladığını belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, halkın doğru bilgilendirilmesi, yalan haberlerin önlenmesi ve bağımsızlık ruhunun pekiştirilmesi yolunda tarihi bir misyon üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum'da tutuşan özgürlük kıvılcımı, Anadolu Ajansının güvenilir haber ağıyla tüm vatana yayılmış, bu kadim kurum, devletimizin ve milletimizin sesini dünyaya ulaştıran en güçlü köprü olmuştur."

Baruş, bir asrı aşkın sürede teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak kendini sürekli yenileyen AA'nın, ilkeli yayıncılık anlayışı ve nitelikli insan kaynağıyla yalnızca ülkenin değil, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri konumuna geldiğini belirtti.

Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan Anadolu Ajansının Erzurum'daki çalışanları başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm personelini tebrik eden Baruş, "Ajansın kuruluşunu gerçekleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, kurumsal hafızamızı diri tutan tüm basın emekçilerine başarılar diliyor, Anadolu Ajansının daha nice yıllar boyunca Türk basınının bayrak kurumu olarak yoluna devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

