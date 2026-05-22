Vali Baruş, Hınıs\'ta Şehit Ailesini ve Gaziyi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hınıs'ta Şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın ailesini ve gazi Emin Doğan'ı ziyaret etti.

Vali Baruş, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katılmak için gittiği Hınıs'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçede kaymakamlık, belediye ve emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Baruş, ardından Şehit Jandarma Komando Er Osman Bağ'ın ailesine misafir oldu.

Şehidin annesi Gülbahar Bağ ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, aileye, şehidin fotoğrafının olduğu bir saat hediye etti.

Ardından ilçede yaşayan gazi Emin Doğan'ı da evinde ziyaret eden Baruş, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.